Рубль остерегается введения нового пакета санкций США

Москва, , 07:09 — REGNUM Наступило время разнонаправленной динамики доллара и евро по отношению к рублю, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. На торгах 20 августа к вечеру доллар упал к российской валюте на 0,15% до 67,105 руб. за доллар. Евро в свою очередь выросло к рублю, но очень незначительно — на 0,05% до 76,723 руб. за евро.

Пара EUR/USD 20 августа выросла всего на 0,02%. Нефть марки Brent на торгах биржи ICE к вечеру 20 августа подорожала на 0,47%, до $72,18 за баррель. Тем временем индекс российских гособлигаций RGBI 20 августа к вечеру продолжал падать, снижение составляло 0,17%.

В Венесуэле началась денежная реформа, выражающаяся в деноминации боливара, привязке его к криптовалюте «петро». Минимальная зарплата в Венесуэле теперь увеличится в 60 раз и составит 1800 деноминированных боливаров. Эти сообщения позволяют надеяться, что тяжелейший экономический кризис в Венесуэле близок к завершению.

Позитивным фоном для мировых рынков стала информация о том, что центральные банки Турции и Катара подписали соглашение о валютном свопе, с помощью этой технологии Катар сможет инвестировать в экономику Турции $15 млрд, чтобы поддержать ее национальную валюту.

Весь мир напряженно ожидает торговых переговоров между США и КНР, назначенных на 22 и 23 августа, а также введение нового пакета санкций против России с 22 августа. С учетом информационной и экономической ситуации на мировых рынках сегодня пара USD/RUB останется на уровнях 67−68 руб. за доллар, а пара EUR/RUB перейдет в диапазон в 76−77 руб. за евро.

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