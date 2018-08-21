Полмиллиона гектаров дальневосточной земли отдадут китайским инвесторам?

Владивосток, 21 августа 2018, 06:46 — REGNUM Иностранные фермеры могут стать арендаторами земельных участков на Дальнем Востоке, пишет гонконгская газета South Сhina Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского. Большую часть сельхозугодий готовы взять китайские инвесторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: «Дальневосточный гектар» смогут получить иностранцы
По словам Валерия Дубровского, взять в аренду дальневосточные гектары в первую очередь планируют китайские фермеры. Пока известно, что половину из миллиона гектаров земли разделят инвесторы из Китая, 25% — из России и 25% — из остальных стран.
Фермеры намерены на полученных участках выращивать сою, пшеницу, картофель и развивать молочное животноводство.
Читайте также: Хабаровский край вошёл в тройку лидеров по числу претендентов на «гектар»
"Что это — страшилка о «китайской экспансии», неудачно сформулированный инвестиционный запрос или пробный шар, запускаемый в СМИ?» — рассуждает блогер, председатель Амурского регионального отделения «Опора России» Борис Белобородов.
При этом китайский бизнес не уверен, что получит плодородные участки. И в этом есть доля правды.
Так, по информации Роспотребнадзора, в 2017 году рейтинг регионов России с наиболее загрязненной почвой возглавил Приморский край, где 44% образцов не соответствуют нормативам.
Было взято более 300 тыс. проб с территорий детских садов, школ и детских площадок. Среди опасных веществ при анализе обнаружили ртуть, марганец, свинец и пестициды.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий иностранным гражданам получать «дальневосточный гектар», с условием получения гражданства РФ.
Лидерами по получению дальневосточного гектара являются Приморский и Хабаровские края.