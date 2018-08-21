ConocoPhillips получит компенсацию за национализацию активов в Венесуэле

Каракас, , 05:34 — REGNUM Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) и американская компания ConocoPhillips заключили мировое соглашение по национализации Боливарианской республикой активов американской компании, сообщает пресс-служба Conoco.

По достигнутому соглашению PDVSA выплатит Conoco около $2 млрд компенсаций, причем первый платеж в размере $500 млн должен поступить на счет компании в течение 90 дней с момента подписания сделки. В свою очередь Conoco откажется от судебных разбирательств с PDVSA по своим нефтяным активам.

Напомним, PDVSA включена в санкционный список США. В апреле один из ее функционеров оказался в центре скандала: экс-генеральный менеджер филиала PDVSA Сесар Рикон признался участии в международной схеме отмывания денег.

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