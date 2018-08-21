Банки Венесуэлы приступили к работе с новой валютой

Каракас, , 05:21 — REGNUM Большинство банков Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся в стране деноминации, заявила исполнительный вице-президент Дельси Родригес, сообщает Union Radio.

Она сообщила, что 92% электронных платформ банков уже ведут деятельность, несмотря на то, что 20 августа было объявлено выходным днем. После начала работы отделений, по ее словам, уже было проведено более 400 тыс. банковский операций. Родригес выразила уверенность, что меры по деноминации национальной валюты смогут улучшить экономическую ситуацию в республике.

Напомним, с 20 августа в Венесуэле начала действовать новая система заработных плат и цен, привязанная к криптовалюте петро. С этого дня в республике действуют две расчетные единицы: петро и новая валюта, которая после деноминации получила название «суверенный боливар». По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, эти меры позволят стране к 2020 году восстановить стабильность и экономическое процветание.

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