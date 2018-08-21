Мост через Лену в Якутии попал в план развития инфраструктуры РФ

Якутск, , 05:09 — REGNUM Мост через реку Лена в Якутии, о котором так давно мечтают жители республики, может стать реальностью. Проект его возведения попал в план развития инфраструктуры РФ, на реализацию которого планируется потратить порядка 7 трлн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость возведения мостового перехода в Якутии оценивается в 70−80 млрд рублей, пишет РБК. Поясняется, что мост создаст в районе столицы республики логистический центр, и станет продолжением построенной в Якутии железной дороги, а также речных и авиационных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства моста чрез Лену обсуждается в Якутии 38 лет. Первый проект появился ещё в советское время, он и обсуждается до сих пор, но пока безрезультатно. Предполагается, что мост должен быть и железнодорожным, и автомобильным, а строить его необходимо возле расположенного рядом с Якутском посёлка Нижний Бестях: туда подходит Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, идущая от посёлка Беркакит в Нерюнгринском районе республики, куда, в свою очередь, подходит БАМ.

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