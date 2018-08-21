Минэнерго США решило продать 11 млн баррелей нефти из своих запасов

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Министерство энергетики США приняло решение продать 11 млн баррелей нефти из стратегических резервов американского минфина, говорится в официальном заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что заявки на приобретении нефти с хранилищ Техаса и Луизианы будут приниматься до 28 августа. Саму же нефть обещают поставить в октябре и ноябре 2018 года.

Напомним, конгресс США принял два законопроекта, согласно которым Вашингтон планирует продать 25 млн баррелей нефти из стратегических резервов в течение трех финансовых лет, начиная с 2015 года. Также с 2018 года запланирована продажа 58 млн баррелей нефти в течении последующих восьми лет.