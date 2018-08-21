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Трамп обвинил Китай в манипуляциях курсом национальной валюты

Экономика

Евросоюз, по его мнению, тоже не против манипулировать курсом евро

Вашингтон, 21 августа 2018, 04:20 — REGNUM  Китай манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать потери от пошлин со стороны США, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

Трамп также считает, что подобными манипуляциями с валютой занимается и Евросоюз, который также заинтересован в смягчении эффекта от заградительных пошлин США. А разрешение торговых споров с Китаем растянется надолго, так как, по его мнению, «Китай зашел слишком далеко и любые переговоры испорчены».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа США посетит китайская делегация во главе с замминистра коммерции Ван Шоувэнем. Китай намерен вновь заявить свою позицию, согласно которой диалог между странами должен строиться на основе принципов равенства и взаимоуважения, а односторонние меры в торговле и экономике являются неприемлимыми.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: Китай и США сядут за стол переговоров

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Торговая война между Китаем и США
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