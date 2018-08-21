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«Магнит» анонсировал buyback акций

Экономика

Акции «Магнита» выросли в цене

Москва, 21 августа 2018, 02:55 — REGNUM  Обсуждение возможности обратного выкупа акций «Магнита» состоится 21 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что цель buyback — «обеспечение реализации долгосрочной программы мотивации группы».

По данным издания, это вызвало биржевой рост акций: 20 августа к 11:45 мск одна ценная бумага стоила 4155 рублей — подорожание составило 3,03%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале основной акционер ретейлера Сергей Галицкий продал свою долю в размере 138 млрд руб. ВТБ. В мае новым исполнительным директором сети назначена Ольга Наумова.

Читайте подробнее: ВТБ сократил свою долю в сети «Магнит»

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