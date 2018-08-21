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Глава «Новатэк» рассказал о будущих транспортировках газа по Севморпути

Экономика

Михельсон отметил, что руководство «Новатэк» считает важным «рассмотрение закона о поддержке российского судостроения»

Глава «Новатэк» рассказал о будущих транспортировках газа по Севморпути
Иллюстрация: Mintrans.ru
В порту Сабетта

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 21 августа 2018, 00:47 — REGNUM  Закон, запрещающий судам иностранного производства участвовать в транспортировке сжиженного природного газа по Северному морскому пути, готовится в Минпромторге РФ, сообщил на совещании по развитию Севморпути глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон.

«Минпромом готовится закон, запрещающий использовать суда иностранного производства для транспортировки СПГ по Севморпути», — сказал Михельсон.

По его словам, на Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ) нельзя будет использовать в том числе газовозы, которые планировалось заказать на российской верфи «Звезда». Михельсон отметил, что руководство «Новатэк» считает важным «рассмотрение закона о поддержке российского судостроения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО начинается изучение территории для строительства поисково-оценочной скважины на Северо-Обском лицензионном участке. Заказчиком является дочерняя компания «Новатэк».

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале изучат площадку для третьего СПГ-проекта

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Газодобыча и транспортировка газа
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