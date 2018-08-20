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Трамп недоволен повышением базовой ставки ФРС США

Экономика

Глава Белого дома раскритиковал главу регулятора Джерома Пауэлла

Вашингтон, 20 августа 2018, 23:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за политику постепенного повышения базовой процентной ставки, передаёт агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, соответствующее заявление глава Белого дома сделал на закрытой встрече с крупными спонсорами Республиканской партии. По словам Трампа, назначая Пауэлла на должность главы регулятора, он ожидал, что тот будет придерживаться политики сохранения низкой ставки.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа базовая процентная ставка ФРС США повышалась уже пять раз, в том числе дважды в текущем году, при Джероме Пауэлле. В последний раз ставка была повышена в июне — с 1,5−1,75% до 1,75−2% годовых.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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