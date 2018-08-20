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Набиуллина: Цены на нефть почти не влияют на рост экономики России

Экономика

Центробанк не ожидает роста экономики выше 1,5-2% в год даже при цене на нефть $100

Набиуллина: Цены на нефть почти не влияют на рост экономики России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Денежки

Москва, 20 августа 2018, 23:23 — REGNUM  Цена на нефть практически не влияет на рост российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По её словам, основанная на потребительском спросе модель экономического роста себя исчерпала. Даже если цена на нефть поднимется до $100 за баррель, рост экономики России выше 1,5−2% в год является маловероятным, отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в условиях внешних вызовов и геополитических рисков российской финансовой системе необходимо быть сильной и стабильной, и потому усилия регулятора сегодня направлены, в первую очередь, на улучшение состояния банковского сектора.

Напомним, по оценкам Центробанка, рост ВВП России во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. В третьем и четвёртом кварталах ожидается рост на уровне 1,5−2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк озвучил прогноз по росту ВВП России до конца 2018 года

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