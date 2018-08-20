Крым получит 900 млн рублей из резервного фонда президента на детские сады

Симферополь, , 21:43 — REGNUM Крым получит 900 млн рублей из резервного фонда президента России на строительство детских садов. Об этом сообщил 20 августа глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

По его словам, с момент воссоединения Крыма с Россией на полуострове установлено 25 модульных детских садов, однако в местах нуждаются еще 19 тысяч детей.

«В этом году предусмотрено 1 млрд 89 млн рублей на установку 23 модульных детских садов общей вместимостью 2,3 тысячи, — написал Аксёнов. — Также на эти цели в течение сентября будет выделено 900 млн рублей из резервного фонда президента».

Как отметил глава Крыма, наиболее сложная ситуация с местами в дошкольных учреждениях сохраняется в Симферополе, поэтому первые пять модульных садов будут установлены в этом городе. Также в настоящее время ведутся работы по установке пяти детских садов в Джанкое, Керчи, Евпатории, Бахчисарае и в Симферопольском районе.

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