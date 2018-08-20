Турция намерена сотрудничать с Россией по делу против США в ВТО

Анкара, , 21:03 — REGNUM Власти Турции намерены сотрудничать с другими государствами, в том числе с Россией, в рамках процесса против США во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили 20 августа в министерстве торговли Турции.

«В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против Соединённых Штатов в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны Евросоюза)», — приводит заявление министерства TRT Haber.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе ВТО сообщили, что Анкара прислала запрос на проведение консультаций с представителями США в связи с введением Вашингтоном повышенных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

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