Мордовия увеличила число высокопроизводительных рабочих мест на 17%

Саранск, , 20:16 — REGNUM Мордовия стала лидером среди регионов РФ по темпам роста числа высокопроизводительных рабочих мест, увеличив показатель на 17,4% по итогам 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Также в числе лидеров находятся Ульяновская область и Крым, там прирост составил 15,3%. Всего в России в прошлом году после двухлетнего сокращения число эффективных рабочих мест увеличилось на 6,9% и составило 17,6 млн.

По оценкам экспертов, в последние годы Мордовия в развитии экономики делает акцент на создании современных производств, базирующихся на новейших технологиях и материалах, а также на высокой квалификации рабочих и специалистов. При этом самое пристальное внимание уделяется таким направлениям, как светотехника, силовая и гибридная электроника, фотоника, оптоволокно, фармацевтика. В прошлом году на территории республики реализовано более 15 крупных проектов, открыты новые производства. В результате реализации еще около 10 инвестпроектов, которые работают в настоящее время, число рабочих мест увеличится со 103 тыс. до 105 тыс. единиц.

«Важно, что все последние годы производимая в регионе продукция конкурентоспособна и востребована. Это подтверждает стабильный рост промышленного производства и увеличение поставок на экспорт. За последние три года их объем увеличился в 2,5 раза, с 4 до 10 млрд рублей», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

По итогам прошлого года объем экспорта составил $215 млн, что на 38% больше уровня предыдущего года, мордовские предприятия поставили ведущим корпорациям России продукцию почти на 3 млрд рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн к 2020 году. Это должно стимулировать производительность труда в ключевых секторах экономики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года Мордовия увеличила промпроизводство на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Рост зафиксирован во всех наблюдаемых отраслях. Так, на 9,8% увеличилась добыча полезных ископаемых, на 10,6% — показатель деятельности обрабатывающих производств, на 12,2% — в сфере обеспечения паром, газом и электроэнергией и в 2,7 раза выросло производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

При этом выполнено работ и услуг по полному кругу организаций собственными силами на сумму 91,914 млрд рублей за первое полугодие, в стоимостном выражении рост составил 16,2%.