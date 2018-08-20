Покупку цифровых товаров в Узбекистане разрешили подтверждать скриншотами

Ташкент, , 20:44 — REGNUM В Узбекистане сделки продажи программных продуктов через интернет разрешили подтверждать электронными чеками, скриншотами транзакций и копиями инвойсов, сообщает 20 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на положение правительства республики.

Согласно документу, цифровые продукты, проданные через интернет, не нужно декларировать. Кроме того, в документе вводится понятие цифровых продуктов как электронной копией объектов интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана предложило повысить штрафы за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

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