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В 2018 году Узбекистан экспортировал острый перец на $4,5 млн

Экономика

В 2018 году Узбекистан получит 207 тыс. тонн горького перца

Ташкент, 20 августа 2018, 20:18 — REGNUM  За семь месяцев 2018 года Узбекистан экспортировал острый перец на сумму $4,5 млн, сообщает 20 августа издание «Правда востока» со ссылкой на данные Госкомстата.

Планируется, что в 2018 году Узбекистан получит 207 тыс. тонн горького перца. Коммерческие банки республики поддерживают фермерские хозяйства льготными кредитами на семена горького перца. Общая площадь плантаций острого перца в республике составляет 17 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана в 2018 году впервые решили выращивать горький перец для повышения эффективности работы фермерских хозяйств. Соответствующее поручение президент республики подписал в декабре 2017 года.

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Экономика Узбекистана
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