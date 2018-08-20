Тройка лидеров по переводам денег в Казахстан: РФ, Южная Корея, Киргизия

Астана, , 19:24 — REGNUM Объем денег, отправленных в Казахстан из-за границы через системы денежных переводов, за год вырос на 10,5% — за январь — июнь 2018 года он достиг 147,5 млрд тенге (1 рубль = 5,38 тенге).

Лидирует в списке стран-доноров Россия. Однако объем переводов за год снизился на 7,5% — за январь — июнь 2018 он составил 71,2 млрд тенге. И в целом доля РФ в объеме переводов упала с 57,7% до 48,3%.

Второе место в списке занимает Республика Корея — 22,9 млрд тенге, в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При этом за год доля Южной Кореи выросла с 7,4% до 15,5%.

Третье место занимает Киргизия — 13,3 млрд тенге, рост составил 77,4%. Доля страны в объеме переводов выросла с 5,6% до 9,9%.

Далее в списке —Узбекистан, США, Германия, Турция и ОАЭ.