В правительстве Италии нет консенсуса о национализации дорог

Рим, , 19:24 — REGNUM Государство может оказаться не более эффективным управляющим дорожной инфраструктуры, чем частные компании, а потому необходимость национализации дорог неочевидна, заявил в понедельник, 20 августа, секретарь аппарата правительства Джанкарло Джорджетти, сообщает Il Giornale.

Ранее с предложением о национализации компании «Дороги Италии» (Autostrade per l’Italia, управляет автомобильными дорогами в соответствие с концессионным соглашением) выступил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Власти Италии изучают возможность национализации, подтвердил вице-премьер Маттео Сальвини. По его словам, необходим баланс между интересами государства и интересами бизнеса, но государство должно иметь возможность контролировать происходящее.

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Одновременно с этим прокурор Генуи Франческо Коцци заявил журналистам, что первые итоги расследования генуэзской трагедии показывают: в последние годы государство фактически устранилось от обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры, переждав это частным компаниям.

Если государство не хочет напрямую заниматься обеспечением безопасности на объектах инфраструктуры, то это должно делать специально уполномоченное «третье лицо», но только не сам частный концессионер, считает прокурор.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями.