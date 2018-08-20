Правительство Италии может увеличить дефицит до 3% ВВП и более

Рим, , 19:03 — REGNUM Уровень дефицита может вырасти до уровня 3% ВВП Италии и более, подтвердил журналистам в понедельник, 20 августа, секретарь аппарата правительства Джанкарло Джорджетти, сообщает La Stampa.

По правилам ЕС Италия должна согласовывать свой бюджет с Еврокомиссией. Европейские власти ограничивают государства в наращивании бюджетных расходов, опасаясь негативных последствий для экономики.

Однако Джорджетти полагает, что после генуэзской трагедии у правительства появились особые обстоятельства в виде необходимости срочных вложений в инфраструктуру, что и может стать поводом для превышения установленного порога в 3%.

Ранее вице-премьер Маттео Сальвини уже предлагал вывести расходы на безопасность на объектах инфраструктуры из-под данных ограничений. Однако в Еврокомиссии ответили, что хотя государства вольны выстраивать расходы в соответствие со своими политическими приоритетами, но увеличивать одни статьи расходов можно лишь за счет сокращения других.

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Джорджетти предположил, что переговоры с ЕС будут трудными, однако в этот раз, по его мнению, в Еврокомиссии с учетом генуэзских событий могут пойти навстречу Италии.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.