ФАС возбудила дела против сотовых операторов из-за цен на SMS-рассылку

Москва, , 18:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении сотовых операторов «большой четвёрки» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает 20 августа пресс-служба ведомства.

ФАС обвиняет «ВымпелКом» («Билайн»), МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» (Tele 2) в создании дискриминационных условий при оказании услуг SMS-рассылки организациям, в том числе банкам.

Как отмечается, в ходе проведённого ведомством расследования было установлено, что «условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале».

Антимонопольное ведомство предписало операторам устранить нарушения в течение 14 дней, однако, по мнению ФАС, данное требование исполнено не было.

В отношении всех четырёх компаний возбуждено дело о нарушении пункта 8 части 1 статьи 10 федерального («Создание дискриминационных условий»). Кроме этого, в отношении «Билайн» возбуждено дело о нарушении пункта 3 статьи 10 этого же закона («Навязывание невыгодных условий договора») из-за отмены возможности транслитерации SMS — сообщений.

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