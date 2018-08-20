Башкирия сохранит языки народов республики за 680 млн рублей

Уфа, , 18:52 — REGNUM В Башкирии утверждена государственная программа сохранения и развития языков народов республики на 2019−2024 годы. Основные задачи программы — содействовать развитию русского, башкирского и родных языков народов, проживающих в регионе, в том числе расширять их применение в различных сферах, повышать уровень языковой грамотности населения, популяризацию родных языков среди молодежи, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В рамках программы будут реализоваться три подпрограммы — «Русский язык», «Башкирский язык» и «Родные языки». Планируется реализация 50 научно-образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Салавата Сагитова, ранее языковая политика региона основывалась на подходах и принципах, разработанных еще в прошлом веке. Новая программа разработана при участии министерств образования и культуры республики и предполагает широкое использование информационных и цифровых технологий, что позволит повысить уровень владения родными языками и преподавания их.

Общая стоимость программы составит 683 млн рублей, уточняет «Коммерсантъ». При этом основная часть средств будет направлена на подпрограмму «Родные языки» — 478,7 млн рублей, на «Башкирский язык» — 172,53 млн рублей, на «Русский язык» — 32 млн рублей.

Основной объем финансирования предусмотрен для министерства образования — 137,7 млн рублей, Академия наук республики получит 120,3 млн рублей, министерство культуры — 80,5 млн рублей.

Министр финансов Башкирии Рида Субхангулова отметила, что средства уже предусмотрены в бюджете.

Кроме того, еще 300 млн рублей правительство предлагает выделить на гранты, которые направлены на организацию работы в области сохранения и развития языков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о родных языках, который дает возможность родителям школьников выбирать конкретный язык в качестве родного. Изучение этого предмета остается обязательным в школах, программа которых включает его.

На прошлой неделе, общаясь с участниками образовательного форума «Машук», президент заявил, что специальные программы по сохранению национальных языков народов России нужно возрождать с учетом современных реалий. Ежегодно в мире исчезают языки, наречия, литература. Задача сохранить их — очень важна и интересна.