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Башкирия сохранит языки народов республики за 680 млн рублей

Экономика

Средства будут распределены до 2024 года

Башкирия сохранит языки народов республики за 680 млн рублей
Максим Нусенкис
Оформление названий улиц на трех языках в Уфе

Уфа, 20 августа 2018, 18:52 — REGNUM  В Башкирии утверждена государственная программа сохранения и развития языков народов республики на 2019−2024 годы. Основные задачи программы — содействовать развитию русского, башкирского и родных языков народов, проживающих в регионе, в том числе расширять их применение в различных сферах, повышать уровень языковой грамотности населения, популяризацию родных языков среди молодежи, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В рамках программы будут реализоваться три подпрограммы — «Русский язык», «Башкирский язык» и «Родные языки». Планируется реализация 50 научно-образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Салавата Сагитова, ранее языковая политика региона основывалась на подходах и принципах, разработанных еще в прошлом веке. Новая программа разработана при участии министерств образования и культуры республики и предполагает широкое использование информационных и цифровых технологий, что позволит повысить уровень владения родными языками и преподавания их.

Общая стоимость программы составит 683 млн рублей, уточняет «Коммерсантъ». При этом основная часть средств будет направлена на подпрограмму «Родные языки» — 478,7 млн рублей, на «Башкирский язык» — 172,53 млн рублей, на «Русский язык» — 32 млн рублей.

Основной объем финансирования предусмотрен для министерства образования — 137,7 млн рублей, Академия наук республики получит 120,3 млн рублей, министерство культуры — 80,5 млн рублей.

Министр финансов Башкирии Рида Субхангулова отметила, что средства уже предусмотрены в бюджете.

Кроме того, еще 300 млн рублей правительство предлагает выделить на гранты, которые направлены на организацию работы в области сохранения и развития языков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о родных языках, который дает возможность родителям школьников выбирать конкретный язык в качестве родного. Изучение этого предмета остается обязательным в школах, программа которых включает его.

На прошлой неделе, общаясь с участниками образовательного форума «Машук», президент заявил, что специальные программы по сохранению национальных языков народов России нужно возрождать с учетом современных реалий. Ежегодно в мире исчезают языки, наречия, литература. Задача сохранить их — очень важна и интересна.

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Языки народов России
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