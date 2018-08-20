Мэр столицы Мордовии покажет чиновникам «неизвестный Саранск»

Саранск, , 18:21 — REGNUM Глава Саранска Петр Тултаев посетил северо-восточную часть города. На некоторых улицах, к недовольству градоначальника, были обнаружены незаконно возведенные металлические гаражи, мусорные свалки, которые организовали сами жители.

По словам Тултаева, на эти территории «не ступала нога» контролирующих чиновников, сообщает газета «Вестник Мордовии».

"Я должен констатировать, что мы свой город плохо знаем. И, скорее всего, скоро для всех вас буду проводить экскурсии под названием «Неизвестный Саранск», — пообещал Тултаев.

Также он уточнил, что все самовольно построенные гаражи и другие строения, в том числе, сараи, необходимо сносить. Однако предварительно будут проверены документы хозяев объектов на предмет установления оснований для постройки.

После того, как незаконно отстроенные объекты будут снесены, земельные участки под ними отдадут под строительство многоэтажных жилых домов.

Крутой нрав мэра Саранска и его инициативы в отношении подчиненных неоднократно становились предметом обсуждения в СМИ. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2014 года Тултаев поручил госслужащим в предстоящие новогодние праздники готовится к диктанту по русскому языку, который был запланирован на февраль. В рамках подготовки чиновникам рекомендовали перечитывать комедию Николая Гоголя «Ревизор», а также конституции Мордовии и России. Тултаев пояснял, что подобный опыт вызван острой необходимостью, а «точнее, уровнем грамотности работников администрации Саранска».

В январе 2015 года градоначальник предложил освобождать чиновников от занимаемых должностей спустя пять лет после выхода на пенсию. Мэр Саранска полагает, что в связи с почтенным возрастом госслужащим сложно успевать за стремительными переменами, которые обусловлены сегодняшним ритмом жизни.

В декабре того же года Тултаев предложил сотрудникам мэрии, а также представителям министерства образования написать сочинения на темы, предложенные выпускникам в текущем году. В Саранске из 1353 учащихся 11-х классов не справились с аналогичной задачей 47 школьников.

Осенью 2016 года мэр обязал подчиненных в течение недели пользоваться только общественным транспортом. Только так, по мнению Тултаева, можно в полной мере оценить качество работы муниципальных автобусов и троллейбусов.

В феврале 2017 года Тултаев распорядился, чтобы чиновники не покидали рабочие места в течение длинных выходных с 23 по 26 февраля. По его мнению, сложные погодные условия вынуждают постоянно присутствовать на работе.

В ноябре прошлого года мэр Саранска запретил подчиненным уходить в летний отпуск до окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году. «На вторую половину июля — начало августа 2018 года можете планировать отпуска. Раньше даже не просите», — говорил Тултаев, комментируя подобную необходимость огромным объемом предстоящей работы.