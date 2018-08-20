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Во Владимирской области появится территория опережающего развития

Экономика

Статус получит город Камешково

Камешково, Владимирская область, 20 августа 2018, 18:20 — REGNUM  Моногород Камешково (Владимирская область) получит статус территории опережающего развития. Об этом 20 августа со ссылкой на губернатора Светлану Орлову сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

«Город получит статус территории опережающего развития, а значит — будет включен в программу дальнейшего привлечения инвестиций, которую поддержало правительство», — сказала Светлана Орлова.

Одним из предприятий ТОР станет комплекс по выращиванию индейки, в который только на первом этапе будет вложено 1,5 млрд рублей. При этом, по данным пресс-службы, компания рассматривала 20 площадок в разных регионах России. Победить Владимирской области удалось благодаря «московским связям губернатора».

Напомним, в 2017 году в Камешково открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей, из которых 636 млн рублей — доля Фонда развития моногородов.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский моногород Камешково спасают индустриальным парком

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