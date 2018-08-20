Тамбовщина планирует сохранить объём господдержки за счёт нацпроектов

Тамбов, , 18:11 — REGNUM Тамбовская область для сохранения объема поддержки из федерального бюджета планирует расширить участие в федеральных государственных программах за счет освоения новых направлений, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Вопрос участия региона в госпрограммах и их реализации был рассмотрен сегодня, 20 августа, на еженедельном планерном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Было отмечено, что участие региона в федеральных программах предполагает решение для области нескольких взаимосвязанных задач: привлечение дополнительных ресурсов на приоритетные направления развития, обеспечение взвешенного подхода и снижение нагрузки на бюджет области, повышение эффективности вложения средств.

Как доложил начальник областного управления экономической политики Сергей Юхачев, в этом году Тамбовская область принимает участие в 20 государственных программах России с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов более 9 млрд рублей. На каждого жителя региона привлекается более 5 тыс. рублей межбюджетных трансфертов.

В последние годы отмечается общая для регионов России тенденция сокращения объемов федеральной поддержки. По объемам субсидий снижение отмечается практически по всем субъектам в ЦФО, в том числе находящимся в лидерах по участию в федеральных программах. При этом Тамбовская область в 2018 году сохранила свои позиции в округе благодаря увеличению объема поддержки по отдельным направлениям, в частности — по стимулированию жилищного строительства, а также участию в новых программах. Это развитие трудовой мобильности, обращение с отходами, создание передвижных медпунктов и ФАПов в малых городах, укрепление материально-технической базы детских поликлиник.

На протяжении ряда лет область занимает лидирующие позиции в округе по реализации федеральных программ в сфере образования, обеспечения жильем молодых семей, устойчивого развития сельских территорий, развития малого и среднего бизнеса.

По итогам семи месяцев года использована половина федеральных средств. Наряду с исполнением в рамках федеральных программ оценивается эффективность использования финансов. Сергей Юхачев отметил, что в регионе наблюдается высокий уровень достижения целевых установок на 2018 год.

Тем не менее губернатор Александр Никитин призвал всех руководителей органов исполнительной власти повышать отдачу от государственной поддержки, обеспечивать полное освоение федеральных ресурсов и проявлять большую активность по участию в формируемых национальных проектах и федеральных программах на 2019 год. По поручению главы региона вице-губернаторы курируют работу по исполнению национальных проектов на территории региона и координируют деятельность проектных комитетов, которые разрабатывают и направляют в соответствующие министерства региональные предложения.