Капремонт по-ярославски: крыши опять оставили на сезон дождей

Ярославль, , 17:49 — REGNUM В Ярославле региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов опять рискует не выполнить годовую программу работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До сих пор не начаты работы на многих объектах, которые должны были быть отремонтированы еще в 2017 году.

Речь идет, прежде всего, об объектах подрядчика «Дельта Констракшн». В 2017 году компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства. Однако заказчик работ и собственники жилья разрешили «Дельте» перенести работы на 2018 год. Корреспондент ИА REGNUM проехал по ряду объектов «Дельты» в Ленинском и Кировском районах Ярославля, которые перешли с 2017 на 2018 год.

Старые двухэтажные дома на «Пятерке» ждут ремонта не одно десятилетие. И многие смогли его дождаться. Дом на улице Карла Либкнехта, 38 сияет на солнце новой крышей, рабочих не видно, и, судя по всему, ремонт завершен.

Соседям из дома 38 а придется понервничать. Работы, которые должны были быть сданы год назад, в полном разгаре, а начинается сезон дождей. Но, главное, крыша будет уже в этом году.

Неизвестно, повезет ли так жильцам домов 6, 7 и 15 а по улице Розы Люксембург. Эти объекты также фигурировали в программах 2017 и 2018 годов. Там до сих пор старая, шиферная крыша и никаких признаков рабочих.

А вот в 10, 11 и 14 домах крыши уже новые. Завершаются работы и на улице Угличской 66. Кажется, что все не так уж плохо — визуально на старой «Пятерке» сделана примерно половина работ. Но обращает на себя внимание тот факт, что работы идут только на небольших двухэтажных домах.

На более сложных объектах ситуация хуже. В пятиэтажке на Добрынина 24 а работы не начались.

«У нас топит 3 подъезда, течет и в квартирах, и на площадках. Обещали капремонт в 2016 году. Потом перенесли на 2017-й. Но в 2017-м не сделали, сказали, фирма нахватала много домов, сделать не смогла, и от нашего дома отказалась. Говорят, что будет новый подрядчик, приступит в конце августа. Конечно, боимся, что будут дожди и нас зальет. Но что делать? Нам говорят, что скатные крыши можно делать даже зимой», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома, попросившая не называть ее фамилии.

Та же ситуация с пятиэтажкой на Чкалова, 23 а: скатная крыша, работ не видно, стройматериалы не подвезены.

«Сосед лазал на крышу, говорит, стропила все прогнили, того и гляди рухнут. Обещали ремонт, но все время все что-то обещают. Мы уже и не надеемся», — рассказал житель дома Сергей Борисович.

Не видно признаков работ и на фасаде другого жилого дома по улице Чкалова — 28.

ИА REGNUM уже писало про этот дом. «Дельта Констракшн» уговаривала жильцов в прошлом году перенести работы на этот год. В противном случае, убеждали людей, вообще никакого ремонта не будет. Спустя год не изменилось ничего. Куски штукатурки с балконов по-прежнему падают на тротуар главной улицы района.

«Фонд капремонта говорит нам, что не может разорвать контракт с «Дельтой», а пока контракт не разорван, новые торги объявить невозможно. С домом полно проблем, но никто ничего не решает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель совета дома Михаил Апенкин.

Нет ремонта и в доме на проспекте Ленина, 48. Это большой многоподъездный дом, стоимость ремонта крыши составляет более 5 млн рублей.

Жители домов, которым пообещали ремонт в прошлом году и не сделали в этом, разочарованы в программе. Они опасаются, что ремонт в их домах так никогда и не начнется.

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