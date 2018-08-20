Мэру Нижнего Новгорода внесено представление из-за разрушения набережной

Нижний Новгород, , 17:49 — REGNUM Прокуратура внесла представление мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову по факту затопления дороги в микрорайоне Мещерское озеро и разрушения Волжской набережной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку. Отмечается, что согласно федеральному законодательству, организация водоотведения находится в зоне ответственности городского округа. Размыв грунта произошел из-за скопления дождевых вод вдоль жилого комплекса «Седьмое небо».

«По фактам выявленных нарушений прокуратурой Нижнего Новгорода в адрес мэра Владимира Панова внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время на данном участке восстановлен откос земляного полотна, проезжая часть очищена от грунта, движение по всем полосам дороги восстановлено в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новую, построенную в рамках подготовки к чемпионату мира, дорогу по Волжской набережной в Нижнем Новгороде размыло ливнем. Около новой дороги произошло размытие склона — песок вымывает из-под верхнего слоя и выносит вместе с водой на дорогу. На дороге скопилась песчаная насыпь.

Не выдержала испытание и брусчатка на набережной. Грунт под брусчаткой «поплыл», покрытие разрушилось — образовались провалы, самый крупный из которых — глубиной два метра.

По счастливой случайности все это произошло сразу после того, как в Нижнем Новгороде состоялся последний четвертьфинальный матч ЧМ-2018.

Подрядчиком работ выступало ООО «СК «Управление строительства-620», которое также вело затянувшееся строительство новой станции нижегородского метро «Стрелка».

Замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко заявил, что к подрядчику работ претензий нет. Ранее вода со всего жилого комплекса «Седьмое небо», расположенного рядом, просто уходила в песок, и не было никаких проблем.

Глава города тогда отмечал, что к повреждениям мог привести не ливень, а ошибки при проектировании и проведении строительных работ.

Позднее в целях предупреждения подобных ситуаций специалисты Управления инженерной защиты территории Нижнего Новгорода нашли необходимое техническое решение. Необходимо проложить небольшой участок трубопровода диаметром 450 мм, который соединит системы ливневой канализации близлежащего жилого микрорайона и набережной, за счет объединения систем будет организован необходимый отвод дождевой воды. На месте подмыва песчаного основания дороги решено установить высокий бордюр.

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