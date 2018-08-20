Катырин: Развитие инфраструктуры – важное условие развития бизнеса

Москва, , 17:43 — REGNUM «Сегодня без создания современных магистральных коммуникаций невозможно обеспечить необходимый рост экономики, успешно развивать бизнес, выстраивать долгосрочные торгово-экономические отношения внутри страны и за ее пределами. В связи с этим проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, предложенный Минэкономразвития, — документ необходимый и своевременный. И Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) концептуально его поддерживает», — говорит президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Немаловажно, считает глава федеральной палаты, что проект будет соотноситься с целями, задачами и приоритетами, которые зафиксированы в другом государственном документе — Стратегии пространственного развития до 2025 года. Сумма, предусмотренная для реализации комплексного плана в течение ближайших шести лет, составит чуть меньше 7 трлн рублей. По замыслу авторов документа, из бюджета будет выделено меньше половины необходимых средств. Оставшуюся часть затрат планируется компенсировать за счет реализации инвестиционных программ госкомпаний и привлечения частных инвесторов с помощью механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщил глава ведущего бизнес-объединения, законодательная база для полноценного участия предпринимателей в масштабных инвестпроектах создана с активным участием бизнеса и, в частности, ТПП РФ. Федеральный закон о ГЧП был принят три года тому назад. На базе этого документа государство и предприниматели могут выстраивать свои отношения в ходе работы над совместными проектами. Такое сотрудничество можно считать взаимовыгодным. Государство без существенных затрат получает необходимые объекты инфраструктуры, а бизнес — государственные гарантии возврата своих инвестиций.

«Предложенный Минэкономразвития документ — это начало большого пути. Для того, чтобы проект превратился в план, придется провести тщательную работу по окончательному отбору объектов и источников финансирования. Но уже сейчас можно говорить о том, что закладывается хорошая база для дальнейшего социально-экономического роста. Развитие инфраструктуры создаст хорошую базу для развития бизнеса не только на ближайшие шесть лет, но и на более отдаленную перспективу», — убежден Сергей Катырин.