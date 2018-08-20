Во Владимире возобновит работу закрытый тракторный завод

Владимир, , 17:42 — REGNUM Во Владимирской области возобновит свою работу Владимирский моторно-тракторный завод. Сообщение об этом появилось 20 августа на официальной странице в социальной сети губернатора Светланы Орловой. В ближайшее время на заводе начнется выпуск дизельных двигателей для тракторной техники. Соглашение об этом было достигнуто с госкорпорацией «Ростех».

"Все это происходит в рамках программы по импортозамещению, и «Ростех», наш надёжный партнёр, вкладывает средства в возрождение завода. На ВМТЗ стартовал набор персонала, предпочтение отдаётся работникам, ранее попавшим под сокращение», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что предприятие, входящее в концерн «Тракторные заводы», было ликвидировано в июле 2018 года. В администрации региона заявили, что чиновники уже составили списки всех 300 уволенных работников, людей будут переучивать и устраивать на другие предприятия. При этом еще в 2017 году было понятно, что над заводом нависла угроза. В ноябре 2017 года из-за долгов на Владимирском моторно-тракторном заводе было приостановлено производство. По данным на конец сентября, долги предприятия составили 800 млн рублей.

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