Крымских перевозчиков заподозрили в сговоре

Симферополь, , 17:34 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба проверит действия крымских перевозчиков за излишне самостоятельную ценовую политику на междугородних маршрутах полуострова. Об этом 20 августа заявила зампредседателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Ольга Игошина.

«Мы обратились в ФАС, потому что считаем, что здесь есть признаки сговора. Перевозчики самостоятельно устанавливает цену на билет на то или иное направление по междугородним маршрутам. При этом повышение цен проводится всеми синхронно», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле был отправлен в отставку пятый с 2014 года министр транспорта Крыма — Игорь Захаров, — проработавший в должности всего полгода.

«Никто палец о палец не ударил в вопросе перевозок общественного транспорта. При этом необходимо обратить внимание на вопросы перевозки льготных категорий граждан, соблюдения расписания, произвести точный расчёт пассажиропотока по всем без исключения направлениям транспорта», — комментировал ситуацию глава РК Сергей Аксёнов.

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