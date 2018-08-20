В Тамбовской области продолжается рост производства продукции в сфере АПК

Тамбов, , 17:33 — REGNUM В Тамбовской области вырос объём продукции животноводства. В январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом производство мяса выросло почти на четверть, молока — более чем на 12%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные Тамбовстата.

Производство мяса, реализованного на убой в живом весе, по результатам текущего периода, в крупных, средних и мелких предприятиях составило 299,5 тыс. тонн, что больше января-июля прошлого года на 59,4 тыс. тонн (на 24,8%).Увеличили объемы производства мяса хозяйства 12 районов, среди них: Токаревский, Никифоровский, Рассказовский.

Наблюдается также прирост валового производства молока среди сельскохозяйственных предприятий. В частности, за текущий период этот показатель достиг 43,7 тыс. тонн. Увеличение производства молока отмечено в хозяйствах семи районов области. Средний надой молока на одну корову в регионе за первое полугодие 2018 года составил 3,3 тыс. кг, в январе-июле 2017 года — 3,1 кг.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не раз отмечал, что развитие АПК является одним из приоритетных направлений экономической политики региона. По его мнению, прослеживаемая в этом секторе экономики положительная динамика должна в ближайшей перспективе не только сохраниться, но и увеличиться. И эти ожидания уже оправдываются. Как следует из данных Росстата, Тамбовская область по итогам первого полугодия вошла в число лидеров среди регионов ЦФО по динамике и производству продукции животноводства.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрный сектор на Тамбовщине демонстрирует рост. По итогам I полугодия текущего года валовой объем производства сельхозпродукции увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему валового производства мяса скота и птицы в живом весе Тамбовщина вышла на вторую позицию в России после Белгородской области. За счёт ввода новых мощностей позитивная динамика наблюдается и в молочной отрасли.

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