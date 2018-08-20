Топилин заявил об исторически низкой безработице в России

Москва, , 17:14 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в России составила 684 760 человек, что является самым низким показателем за всё время наблюдений. Об этом сообщил сегодня министр труда России Максим Топилин.

«С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек. Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — приводит его слова пресс-служба Минтруда.

Как отметил министр, низкий уровень безработицы свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. В настоящее время с рынка труда уходят люди, рождённые во время послевоенного бэби-бума, а выходят — родившиеся в период демографической ямы 1990-х годов, пояснил он.

Топилин напомнил, что годом ранее численность зарегистрированных безработных в России составляла 784 260 человек.

Согласно данным Минтруда, за последнюю неделю снижение численности безработных наблюдалось в 60 регионах. Наибольшее снижение показателя фиксируется в Ненецком и Чукотском автономных округах, в Марий Эл, Карелии и Туве, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях. В 23 регионах отмечен рост численности безработных граждан — главным образом в Крыму и Севастополе, в Калмыкии, Татарии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также в Тюменской, Липецкой, Костромской и Калининградской областях.