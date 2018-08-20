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В Новгородской области впервые вырастили овёс для безглютеновых хлопьев

Экономика

Раньше в регионе голозёрный овёс в промышленных масштабах не выращивался

В Новгородской области впервые вырастили овёс для безглютеновых хлопьев
Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

р.п. Шимск, Новгородская область, 20 августа 2018, 17:00 — REGNUM  В Новгородской области впервые вырастили урожай овса голозёрного — эта культура необходима для выпуска безглютеновых овсяных хлопьев, завод по производству которых строится в Шимском районе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, инвестор — ООО «Сташевское» — выращивает овёс голозёрный на площади примерно в 900 га в Шимском и Солецком районах.

Треть посевных площадей уже убрана. В Шимском районе Новгородской области ООО «Сташевское» уже начало строительство завода полного цикла. На первом этапе планируется ввод в строй зерно-сушильного комплекса. Инвестиции в строительство оцениваются в сумму более 400 млн рублей.

Овёс голозёрный — это особый сорт, без пленчатой оболочки на зёрнах. Этот овёс не подвергается грубой очистке, зёрна сохраняются в целостности вместе с полезными веществами, поэтому именно такой овёс популярен среди приверженцев здорового питания.

Предполагается, что готовая продукция нового новгородского предприятия будет ориентирована, главным образом, на экспорт.

Ранее в «Агентстве развития Новгородской области» сообщали, что завод инвестор планирует построить к 2020 году.

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Сельское хозяйство
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