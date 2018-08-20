Депутат ГД РФ раскритиковал законодательство о микрофинансовых компаниях

Москва, , 17:04 — REGNUM Российское законодательство о микрофинансовых организациях несовершенно, уверен депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию об участившихся случаях, когда представители МФО начинают через коллекторов требовать у некоторых граждан РФ возврата кредитов, которых те не получали и не оформляли.

«Нужно отрегулировать многие вопросы, связанные, в том числе, с закредитованностью населения из-за того, что пени и штрафы порой в разы превышают сумму основного долга, — сказал депутат. — Соответствующий законопроект, который ограничивает такую практику, мы уже внесли. Что касается тех случаев, когда происходит оформление займов на украденные паспорта, то это уже вопрос к системе информирования, в том числе правоохранительными органами через свои информационные структуры о базе украденных и утерянных паспортов. Эта тема уже давно обсуждается, но, к сожалению, до сих пор не решена. Очевидно, что это необходимо как можно скорее сделать, для того чтобы оградить людей».

Есть еще одна проблема, которую надо решать. Она, по словам депутата, связана с идентификацией телефонного номера, которым сегодня могут воспользоваться злоумышленники, решившие получить кредит на чужое имя. По словам парламентария, в Госдуму РФ уже внесён законопроект о том, что которому кредиторы (МФО и банки) должны будут идентифицировать телефонный номер обратившегося к ним клиента. Для этого, как отметил Аксаков, будет выстроена специальная система.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Алдара Бадмаева, причина ситуаций, когда граждане, сами того не подозревая, становятся заёмщиками микрофинансовых организаций (МФО), кроется в ослаблении регулятором (Центробанком России) ограничений на предоставление кредитов через интернет. Личного присутствия заёмщика не требуется, нужны всего лишь сведения о нём.

Как сказал экономист, ЦБ РФ по сути дал «зелёный свет» всем микрофинансовым организациям, которые используют максимально упрощённые схемы предоставления кредитов в своей работе. Риски невозврата кредитов с лихвой возмещаются сверхвысокой ставкой процента. В условиях падения доходов широких слоёв населения и ростом требований коммерческих банков всё больше граждан вынуждены обращаться к таким организациям для финансирования текущих расходов.

При этом деятельность МФО в России, по словам Бадмаева, вызывает всё больше вопросов.

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