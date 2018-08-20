На развитие Туркестанской области Казахстана потребуется $3,6 млрд

Туркестан, Казахстан, , 17:16 — REGNUM В Казахстане разработали проект генерального плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, который включает 188 мероприятий на сумму 1,3 трлн тенге ($3,6 млрд), заявил аким (глава) региона Жансеит Туймебаев. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе главы правительства.

Глава региона добавил, что после образования Туркестанской области бюджет региона был пересмотрен. В 2018 году бюджет области составит 621,6 млрд тенге ($1,72 млрд). После обретения Чимкентом финансовой самостоятельности бюджет области составит 552,5 млрд тенге ($1,53 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава Туркестанской области поручил акимам районов и городов региона составить комплексный план развития сельского хозяйства.

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