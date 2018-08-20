«Правительство РФ дестабилизирует экономическую и политическую ситуацию»

Москва, , 17:01 — REGNUM Граждане РФ стали экономить ещё сильнее, чем год назад, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 августа, комментируя данные холдинга «Ромир», эксперты которого пришли к выводу, что средний чек в РФ достиг минимальных показателей за два года.

«Прежде всего, нужно сказать, что «Ромир» создал уникальную систему, которая производит впечатление более качественной и более мощной, чем официальная статистика, — отметил Делягин. — Что касается изменений величины среднего чека, то это проявление снижения уровня жизни людей. Это разоблачение официальной статистики и демонстрация того, что люди экономят на всём даже сильнее, чем год назад».

По мнению Делягина, это очень грозный признак для государства, и если бы правительство РФ было заинтересовано в социально-экономической стабильности, то эта статистика была бы безусловной причиной для того, чтобы кардинальным образом изменить нынешнюю политику.

«А именно гарантировать прожиточный минимум и заняться развитием экономики — чтобы у людей были рабочие места и возможность зарабатывать себе на жизнь, — добавил Делягин. — Однако деятельность правительства РФ позволяет предположить, что оно прилагает усилия для всемерной дестабилизации социально-экономической и политической ситуации в стране. Между тем даже если оно не будет модернизировать экономику, а просто начнёт ограничивать произвол монополий, то уже получит падение цен, а люди с сегодняшним уровнем доходов начнут жить лучше. Но цели правительства, похоже, полностью противоположны этому».

Напомним, что, согласно данным, опубликованным 20 августа исследовательским холдингом «Ромир», в РФ в июле индекс среднего чека составил 496 рублей. Кроме того, уточняется, что этот показатель продолжил снижение четвёртый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении.

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%).

В Москве индекс среднего чека сместился до 677 рублей, а в Санкт-Петербурге стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей.