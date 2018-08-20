Власти Молдавии решили не заключать новый договор с «Газпромом»

Кишинёв, , 16:38 — REGNUM Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич заявил, что его страна заключит с российским «Газпромом» новый контракт на поставку газа только после того, как будет запущен газопровод Кишинёв — Унгены, по которому можно будет обеспечить «альтернативные» поставки газа из Румынии. Об этом Габурич заявил в интервью молдавскому телеканалу ТВ-21.

Он напомнил, что нынешний контракт с «Газпромом» действует до конца 2019 года. На данном этапе Кишинёв не собирается вести переговоры с «Газпромом» о подписании нового контракта. Молдавская сторона начнет переговоры только после того, как будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинёв — Унгены. Данный газопровод свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской.

Габурич считает, что с запуском этого газопровода у Молдавии появится «альтернативный газ».

«Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены», — считает министр.

Строительство газопровода Кишинёв — Унгены должно начаться в ближайшие дни и завершиться к лету 2019 года. Протяженность газопровода около 130 км. По сути, он является продолжением ранее построенного газопровода Яссы — Унгены, через который Румыния снабжает газом некоторые приграничные районы Молдавии.

Мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год.

Примечательно, что Румыния сама закупает почти половину необходимого ей газа у «Газпрома». Иными словами, речь идёт об обычном ревересе российского газа в Молдавию, а не о каком-то «альтернативном газе».

Тем же самым с 2014 года занимается Украина, власти которой утверждают, что не закупают газ у «Газпрома», а якобы покупают его на евросоюзных хабах. На самом деле Украина покупает всё тот же российский газ, который «Газпром» продал в страны ЕС, а те, в свою очередь, перепродали его Украине.