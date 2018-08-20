Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:05:21 МСК

Нижегородская область получит 50 млн рублей на «Социальное такси»

Экономика

На эти средства приобретут автобусы и автомобили

Нижний Новгород, 20 августа 2018, 16:25 — REGNUM  По поручению президента РФ Владимира Путина правительство выделит Нижегородской области 50 млн рублей на покупку транспорта в рамках проекта «Социальное такси». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

С соответствующим письмом на имя главы государства обратился врио главы области Глеб Никитин. В письме отмечается, что в приобретении автотранспорта для социальных учреждений назрела острая необходимость.

Новый транспорт позволит организовать доставку детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, инвалидов в оздоровительные и реабилитационные учреждения. На выделенные средства планируется закупить 22 автобуса и восемь автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, на территории Нижегородской области работает 51 учреждение соцобслуживания семьи и детей, а также 50 организаций по социальному обслуживанию инвалидов и граждан пожилого возраста. Всего ежегодно эти учреждения обслуживают 20 тыс. детей, включая инвалидов, и около 2,5 тыс. маломобильных граждан с учетом инвалидов-колясочников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные услуги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить