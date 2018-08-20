Центробанки КНР и Малайзии продлили валютное соглашение

Пекин, , 16:24 — REGNUM Главные финансовые регуляторы Китая и Малайзии пролонгировали на три года действие соглашения о валютном союзе, которое позволит сторонам обменять 180 млрд юаней (около 26 млрд долларов) на 110 млрд малайзийских ринггитов, сообщает 20 августа Синьхуа.

Народный банк Китая и Центробанк Малайзии отмечают, что продление соглашения призвано создать благоприятный климат для двусторонней торговли и инвестиций.

Отметим, что в Малайзии недавно сменилось государственное руководство, и на должность премьер-министра вернулся патриарх малайзийской политики 93-летний Махатхир Мохамад.