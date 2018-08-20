Украину заставят ввести миротворцев и выполнить Минск-2 — эксперт

Киев, , 16:23 — REGNUM В Германии президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель нашли компромисс в вопросе ввода в Донбасс миротворцев ООН. Об этом 20 августа в эфире телеканалаNEWSONE заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

«Встреча Путина и Меркель была очень важной в том плане, что процесс ввода миротворцев на Донбасс сдвинулся с мертвой точки… Тот факт, что по итогу встречи Путина и Меркель было заявлено о том, что в ближайшее время в Париже состоится встреча нормандской четверки, говорит о том, что Путину удалось найти определенный компромисс с Меркель. Германия согласна на разработанный США и Россией план по вводу миротворцев с одновременным выполнением политической части Минских соглашений», — сказал Корнейчук.

По его словам, ранее спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков согласовали будущий формат миротворческой миссии на Украине.

«Уже существуют договоренности о вводе миротворцев. Они есть на уровне США и России, а если они есть на этом уровне, значит, и позиция Украины, как страны, ориентирующейся на США, также за миротворцев… Если бы не было договоренностей между Вашингтоном и Москвой, не было бы встреч Волкера и Суркова. Не было бы презентации плана Расмуссена о том, как эти миротворцы будут вводиться. Не было бы переговоров Порошенко о вводе миротворцев с представителями тех стран, чьи миротворцы могут войти. Не было бы встречи Трампа и Путина в Хельсинки, где этот вопрос, несомненно, обсуждался», — добавил Корнейчук.

Он не исключает появление миротворцев в Донбассе на линии соприкосновения сторон до президентских выборов на Украине (март 2019 года).

«Миротворцев нельзя ввести без согласия нормандской четверки, потому что и Германия, и Франция выступают гарантами мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений. Факт того, что Меркель согласилась провести встречу нормандской четверки, говорит о том, что старт ввода миротворцев запущен, будет голосование в Совете Безопасности ООН. Вопрос в том, куда и как будут введены миротворцы до президентских выборов? Скорее всего, речь будет вестись о том, что миротворцы будут введены только на линию разграничения, до президентских выборов на Украине. А потом, когда придет новый президент, начнется выполнение других обязательств по вводу миротворцев на Донбасс. Путин не может объяснить Донбассу, почему Донбасс должен вернуться в Украину при президенте Порошенко, которого на Донбассе считают инициатором войны», — пояснил Корнейчук.

Политолог считает, что администрация президента Порошенко проводит операцию «преемник».

"Порошенко выполняет договоренности между Вашингтоном и Москвой. Мы еще увидим, как парламент будет принимать минские законы… Всё они будут принимать… Наших политиков не надо учить, как обманывать народ для принятия тех или иных решений… Порошенко пытается обеспечить себе индульгенцию на безопасный отход в 2019 году, а для этого надо удовлетворить интересы и США, и России, которые совпали на Украине. Порошенко делает всё правильно… Он проводит для себя операцию «преемник», — подытожил Корнейчук.

Напомним, 18 августа в Германии произошла встреча президента Путина и канцлера Меркель. Перед встречей канцлер рассказала журналистам о намерении обсудить конфликт на Украине, транзит российского газа через Украину, а также ситуацию в Сирии и Иране.