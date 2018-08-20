Дальний Северо-Восток: Якутия настаивает на создании своей арктической ТОР

Якутск, , 16:04 — REGNUM

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке власти Якутии презентуют проект создания территории опережающего развития (ТОР) с условным названием «Арктика». Об этом, как сообщает ТАСС, заявила исполняющая обязанности министра экономики республики Майя Данилова.

Создание новой ТОР необходимо Якутии для прогресса в освоении минеральных ресурсов на северо-востоке региона. Перспективы этой части республики связаны с добычей олова, золота, редкоземельных металлов, углеводородного сырья, угля, сбором мамонтовой кости.

«Новую ТОР предлагается разместить на территории Усть-Янского, Оймяконского и Томпонского районов. Ее создание может обеспечить около 1700 рабочих мест, а также привлечь более 27 млрд рублей частных инвестиций», — ранее сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов.

Несмотря на то, что «рабочее» название потенциального ТОРа — «Арктика», назвать территорию арктической формально сложно: на данный момент в состав Арктической зоны РФ входит пять районов (улусов) Якутии, один из которых Усть-Янский. Включить в ее состав Оймяконский и Томпонский районы власти республики не предлагают.

Всего на Восточном экономическом форуме Якутия представит 28 инвестпроектов общим объемом инвестиций около 150 млрд рублей. Одним из крупнейших среди них станет проект строительства мостового перехода через реку Лену. Как сообщало ИА REGNUM, с момента появления проекта строительства моста через реку Лена, который рассматривается до сих пор, прошло уже 32 года, а с начала обсуждения необходимости его возведения — 38 лет. В рамках ВЭФ Якутия презентовала проект уже трижды.

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Инвестиции требуются республике также для расширения существующих территорий опережающего развития, для развития ювелирно-гранильного кластера, а также для проекта по созданию экопоселка Кангалассы в пригороде Якутска.

Ежегодный Восточный экономический форум пройдет в четвертый раз во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Его программа включает более 50 деловых мероприятий. Как ранее сообщили организаторы форума — фонд «Росконгресс», одна из панельных сессий будет посвящена перспективам использования Северного морского пути как транзитного коридора и о возможностях контейнерных грузоперевозок по арктическому морскому маршруту.

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