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Литовская компания будет обслуживать бензоколонки в Калининградской области

Экономика

Представительство в Калининградской области РФ, Литве, Латвии, Белоруссии и Украине крупнейшего производителя оборудования для бензоколонок купил крупный литовский концерн

Вильнюс, 20 августа 2018, 16:03 — REGNUM  Группа компаний City Service, которая принадлежит одному из крупнейших литовских концернов Icor, выкупила представительство одного из крупнейших мировых производителей оборудования для АЗС Wayne, который в Калининградской области РФ, Литве, Латвии, Белоруссии и Украине представляла компания Unitechna.

О сделке City Service Engineering сообщила через Варшавскую биржу ценных бумаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сумма сделки не называется. Компания Unitechna отмечает, что в 2017 году её доходы составляли 5,9 млн евро.

В концерн Icor входит порядка 70 предприятий, среди которых компании по операциям с недвижимым имуществом, услуг ЖКХ, продажи нефти и нефтепродуктов и т.д.

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Экономика Литвы
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