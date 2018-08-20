Литовская компания будет обслуживать бензоколонки в Калининградской области

Вильнюс, , 16:03 — REGNUM Группа компаний City Service, которая принадлежит одному из крупнейших литовских концернов Icor, выкупила представительство одного из крупнейших мировых производителей оборудования для АЗС Wayne, который в Калининградской области РФ, Литве, Латвии, Белоруссии и Украине представляла компания Unitechna.

О сделке City Service Engineering сообщила через Варшавскую биржу ценных бумаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сумма сделки не называется. Компания Unitechna отмечает, что в 2017 году её доходы составляли 5,9 млн евро.

В концерн Icor входит порядка 70 предприятий, среди которых компании по операциям с недвижимым имуществом, услуг ЖКХ, продажи нефти и нефтепродуктов и т.д.