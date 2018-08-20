Российские покупатели в июле вновь уменьшили свои траты

Москва, , 15:39 — REGNUM Граждане России, проживающие в семи из восьми федеральных округов страны, постепенно снижают свои траты во время походов за покупками. Об этом свидетельствуют опубликованные данные холдинга «Ромир».

Отмечается, что сумма, которую в среднем гражданин страны оставляет в магазине, падает уже на протяжении четырёх месяцев. В июле этот показатель составил 496 рублей, что меньше на 17 рублей (или 3,3%) по сравнению с июнем 2018 года. По сведениям аналитиков холдинга, при учёте показателя инфляции, падение среднего чека за указанный период составило 3%. По сравнению с июнем 2017 года показатель понизился на 7 рублей или на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор торговой сети «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя данные исследования, подчеркнул, что снижение среднего чека в РФ происходит летом каждого года, это связано с тем, что растет количество «мелких» покупок.

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