На рынке нефти наблюдается стабильность на фоне неопределенности

Москва, , 15:37 — REGNUM С одной стороны, стабильность, но с другой — неопределенность нефтяного рынка была вызвана на фоне опасений относительного замедления экономического роста из-за напряженности и слабости в торговле как в США, так и во многих странах с развивающейся экономикой. Участники рынка ожидают, что Китай и США проведут торговые переговоры в этом месяце, чтобы разрешить эскалацию тарифной войны, которая угрожает охватить всю торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Также энергетические компании США на прошлой неделе сохранили количество нефтяных буровых установок без изменений на уровне 869, согласно данным Baker Hughes, что обеспечило относительную стабильность нефтяного сектора. По сути, санкции США против Ирана поддерживают нефтяные цены. Правительство США ввело финансовые санкции против Ирана, которые с ноября будут также нацелены на нефтяной сектор третьего по величине производителя стран ОПЕК. Иран обратился к ОПЕК в воскресенье, что ни одна страна не должна иметь право взять на себя долю другого члена в экспорте нефти, а в понедельник попросила ЕС ускорить усилия по спасению ядерной сделки в 2015 году между Тегераном и основными державами», — пояснил эксперт.

Но, несмотря на всю политическую доброжелательность, которая может существовать в Европе, нет никакого практического способа, чтобы многие крупные европейские покупатели иранской нефти могли быть защищены от санкций США. Также стало известно, что компания Total официально покинула Иран после того, как Соединенные Штаты угрожали ввести санкции в отношении компаний, занимающихся бизнесом в стране. Сейчас на ее место ведутся поиски другой компании.

«Учитывая текущие обстоятельства, нефть марки Brent имеет потенциал роста на фоне стабильности до уровня $74 за баррель. Для сланцевой нефти марки WTI цены могут находиться в диапазоне от $64,50 до $66,65 за баррель», — считает Гасанов.

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