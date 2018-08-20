В Ленобласти начали промышленную «добычу» биткойнов

Кириши, Ленинградская область, , 15:40 — REGNUM Крупнейший в России центр обработки данных, приспособленный для добычи биткойнов, открылся в городе Кириши Ленинградской области. Этот город известен крупнейшим на Северо-Западе нефтехимическим комбинатом «Кинеф».

Криптоферма на территории индустриального парка «Левобережный» оснащена более чем тремя тысячами машин для майнинга криптовалюты общей энергомощностью 20 мВт. Объем инвестиций в создание центра составил 500 млн рублей.

«На территории Ленинградской области сложились выгодные условия для создания майнинговых ферм. Энергетических мощностей в регионе достаточно, цены на электроэнергию сравнительно низкие», — заявил на открытии криптофермы заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По мнению властей региона, дополнительные возможности в области майнинга криптовалют открывает наличие инженерно подготовленных площадок и квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона предложили запустить майнинг криптовалют на освобождающихся производственных площадях Ленинградской атомной электростанции.

После вывода из эксплуатации первых двух энергоблоков ЛАЭС в Сосновом Бору освободившиеся площади могут быть использованы для создания криптовалютной майнинговой фермы, а также научно-технологического центра для компаний в сфере ядерной безопасности и медицины.

Как ожидается, в связи с запуском первого энергоблока проекта ЛАЭС-2 к концу 2018 года будет выведен из эксплуатации самый старый, первый энергоблок ЛАЭС.

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