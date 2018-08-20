Мощность АЭС позволяет восполнять недостаток электроэнергии на рынке

Москва, , 15:33 — REGNUM Уже пятый год подряд производство атомной энергии в мире демонстрирует рост. В 2017 году на атомных станциях всего мира было произведено 2506 Тераватт-часов электроэнергии, говорится в докладе Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA).

К концу 2017 года установленная мощность всех АЭС в мире (всего 448 энергоблоков) достигла 392 гигаватт, что на два гигаватта выше, чем к концу 2016 года. К сети были подключены четыре энергоблока общей мощностью 3373 МВт. Общее количество строящихся реакторов снизилось на два и составило 59. Пять энергоблоков (два из которых не производили электричество в течение нескольких лет) были остановлены (их общая мощность составила 3025 МВт).

Средний срок строительства атомных энергоблоков в 2017 году достиг 58 месяцев (по сравнению с 74 месяцами в 2016 году) и сравнялся с лучшими показателями пятилетки с 2001 по 2005 годы.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) атомных энергоблоков в 2017 году составил в среднем 81%. КИУМ в пределах 80% сохраняется с начала 2000-х, в то время как в начале 1980-х годов он достигал 60%. По мнению экспертов Всемирной ядерной ассоциации, высокий КИУМ является следствием эффективной эксплуатации. Впрочем, отмечается в докладе, в некоторых странах зафиксирована нарастающая тенденция эксплуатации атомных реакторов в режиме следования за нагрузкой, что снижает среднегодовой коэффициент использования установленной мощности. При этом в докладе WNA констатируется, что атомные реакторы демонстрируют высокий КИУМ вне зависимости от срока эксплуатации.

«Изменения климатических условий, наблюдаемые последние годы по всей планете, приводят к тому, что страны с холодным климатом получают постепенный рост средней температуры воздуха, а традиционно тёплые страны сталкиваются с аномально холодными зимами и аномально жаркими летними периодами, — считает начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Всё это вынуждает увеличивать потребление электроэнергии на отопление и кондиционирование воздуха. Новые станции на возобновляемых источниках энергии и недавно построенные модернизированные станции на ископаемом топливе, например, на газе, не могут моментально восполнить возникающий дефицит энергии, ввиду ограниченности пропускной способности газовых трубопроводов и запасов в хранилищах. Поэтому приходится увеличивать поставки с АЭС, где высокая мощность и загруженное на длительные периоды ядерное топливо позволяют долгосрочно поставлять на рынок недостающие объёмы, что приводит к росту КИУМ атомных станций до высокого значения 80%. Для примера, в России, в Ленинградской области, где расположены ЛАЭС и тепловая генерирующая компания ТГК-1, КИУМ атомной станции в 2017 году был равен 76,35%, а ТГК-1 — 48,5%. Аналогичная ситуация наблюдается и в мире».