Выручка от увеличения транзита газа в Калининград не помогла Литве

Вильнюс, , 15:25 — REGNUM

За 6 месяцев 2018 года литовская газотранспортная компания Amber Grid заработала 6,5 млн евро чистой прибыли, что на 40,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, утверждается в обнародованных данных компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 августа.

Доходы компании также падают — 27,4 млн евро, или на 16% меньше, чем годом ранее.

Компания транспортировала литовским потребителям 12,4 тераватт-часов природного газа. Это на 3,5% меньше, чем за первое полугодие 2017 года. При этом из терминала сжиженного природного газа в Клайпеде — только 32,8% от общего объёма (4,4 ТВт*ч), российского природного газа — почти в два раза больше (8 ТВт*ч). Значительно увеличился и транзит природного газа в Калининградскую область через Литву: 14,7 ТВт*ч, что на 23,5% больше, чем в первом полугодии 2017 года.