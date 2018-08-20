«Опыт возрастных работников бесценен»

Салехард, , 15:23 — REGNUM Пенсионный возраст нужно продлить так же, как в европейских странах, чтобы у человека была возможность самореализоваться, чтобы была возможность себя обеспечить как можно дольше, заявила корреспонденту ИА REGNUM экс-врач, инженер по организации перевозок (Ямало-Ненецкий автономный округ) Анна Бахтиарова.

Ранее я работала врачом, потом переквалифицировалась в инженеры. Чтобы полноценно работать инженером нужно время на обучение специальности, чтобы был карьерный рост, а коллективный договор с некоторыми организациями ограничивает возраст работника (строго до 55 или 60 лет). Таким образом, работодатели подстёгивают к тому, чтобы люди пенсионного возраста увольнялись. В таких случаях, если продлят пенсионный возраст работник может ещё поработать на законных основаниях, отметила она.

«Кроме того, с возрастом любой специалист только набирает знания и опыт. В частности, с возрастом бесценен опыт врачей и инженеров, поэтому смысл в увеличении пенсионного возраста, конечно, есть», — высказала свое мнение Бахтиарова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»