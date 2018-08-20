Новые АЭС могут стать важной частью низкоуглеродной энергетики будущего

Москва, , 15:21 — REGNUM Уже пятый год подряд производство атомной энергии в мире демонстрирует рост. В 2017 году на атомных станциях всего мира было произведено 2506 Тераватт-часов электроэнергии, говорится в докладе Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA). К концу 2017 года установленная мощность всех АЭС в мире (всего 448 энергоблоков) достигла 392 гигаватт, что на два гигаватта выше, чем к концу 2016 года. К сети были подключены четыре энергоблока общей мощностью 3373 МВт. Общее количество строящихся реакторов снизилось на два и составило 59. Пять энергоблоков (два из которых не производили электричество в течение нескольких лет) были остановлены (их общая мощность составила 3025 МВт).

Средний срок строительства атомных энергоблоков в 2017 году достиг 58 месяцев (по сравнению с 74 месяцами в 2016 году) и сравнялся с лучшими показателями пятилетки с 2001 по 2005 годы. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) атомных энергоблоков в 2017 году составил в среднем 81%. КИУМ в пределах 80% сохраняется с начала 2000-х, в то время как в начале 1980-х годов он достигал 60%. По мнению экспертов Всемирной ядерной ассоциации, высокий КИУМ является следствием эффективной эксплуатации. Впрочем, отмечается в докладе, в некоторых странах зафиксирована нарастающая тенденция эксплуатации атомных реакторов в режиме следования за нагрузкой, что снижает среднегодовой коэффициент использования установленной мощности. При этом в докладе WNA констатируется, что атомные реакторы демонстрируют высокий КИУМ вне зависимости от срока эксплуатации.

«Власти Германии, Швейцарии, Бельгии и Швеции в последние годы неоднократно заявляли о планах не просто сократить выработку электроэнергии на АЭС, но и полностью отказаться от использования атомной энергетики, — отметил заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — В частности, Швейцария планирует закрыть все АЭС к 2034 г., Бельгия — к 2035 г., а в ФРГ АЭС могут прекратить работу уже к 2022 г. Однако пока этот процесс лишь набирает обороты (в декабре 2017 г. из эксплуатации был выведен энергоблок B на АЭС Gundremmingen в Германии), поэтому сокращение выработки на АЭС в Центральной и Западной Европе в 2017 г. оказалось сравнительно небольшим (-10,1 млрд кВтч). Вероятно, в ближайшие годы этот негативный тренд сохранится, хотя многие европейские страны продолжают заявлять о строительстве новых АЭС как о ключевом приоритете энергетической политики. В Великобритании в 2019 г. начнется строительство АЭС Hinkley Point C (установленной мощностью 3,2 ГВт), в Венгрии в 2020 г. стартуют строительные работы на площадке АЭС Пакш-2 (установленной мощностью 2,4 ГВт). Некоторые страны одновременно с заявлениями о планах прекратить использование АЭС, продолжали закладывать новые электростанции: характерным примером является Южная Корея — в июне 2017 г. Президент страны Мун Чжэ Ин объявил о том, что страна откажется от строительства новых АЭС и перспективе закроет все действующие электростанции, а уже в октябре на АЭС Shin-Kori заложили новый (5-й) энергоблок».

«Поддержку глобальному росту выработки на АЭС оказывает увеличение производства в Восточной Европе и в Азии, — отметил эксперт. — В последнее десятилетие Россия, Китай и Индия запустили масштабные программы по развитию атомной энергетики, и сейчас именно эти страны обеспечивают основной прирост как генерирующих мощностей, так и выработки на АЭС. В ближайшем будущем этот тренд сохранится. Об интересе к развитию атомной энергетики заявляют и другие страны Азиатского региона — Бангладеш (в ноябре 2017 г. было начато строительство первой в стране АЭС «Руппур»), Пакистан, Индонезия, Иран и другие страны».

«Атомные электростанции работают в режиме базовой нагрузки и поэтому имеют достаточно высокий средний КИУМ, многие энергоблоки в 2017 г. имели КИУМ существенно выше 80%, на уровне 87−90%, — напомнил Кондратьев. — Использование мощностей у других видов генерации существенно ниже, для газовых и угольных ТЭС (работающих в режиме базовой нагрузки) оно обычно не превышает 70% в среднем по году, для газовых электростанций, используемых для регулирования пиковых и полупиковых нагрузок — не более 35−40%. Для возобновляемой энергетики существуют естественные ограничения — для ВЭС выработка зависит от силы ветра, для солнечных электростанций — от количества солнечных дней в году. Поэтому большинство ВЭС и СЭС имеют КИУМ не более 35−40%, при этом для них характерен «рваный» график нагрузки — смена солнечной погоды на облачную приводит к быстрому снижению генерации СЭС, поэтому при большой доли ВИЭ в структуре генерирующих мощностей энергосистемы необходимо иметь либо значительные объемы резервных мощностей (например, в газовой или гидрогенерации), либо — строить дорогостоящие системы хранения энергии. Поэтому общая себестоимость выработки электроэнергии на АЭС остается достаточно низкой в сравнении с полной себестоимостью производства электроэнергии, например, на ВИЭ».

«Новые АЭС могут стать важной частью низкоуглеродной энергетики будущего, и, в более широком смысле, — низкоуглеродной экономики. Ведь развитие атомной энергетики способствует не только сокращению выбросов парниковых газов, но и позволяет энергетическим компаниям финансировать исследования в смежных отраслях — в ядерной медицине, использовании ядерных технологий в сельском хозяйстве, проведении неразрушающего контроля; замыкании ядерного цикла и развитии технологий термоядерной энергетики. Атомная энергетика позволяет многим странам диверсифицировать энергобаланс и обеспечить надежное энергоснабжение для потребителей, работающих в базовом режиме (с небольшим внутрисуточным изменением нагрузки)», — полагает он.