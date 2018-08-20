Костромская ГРЭС достигла исторического максимума выработки электроэнергии

Волгореченск, Костромская область, , 15:16 — REGNUM На Костромской ГРЭС зафиксирован исторический максимум выработки электрической энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе электростанции. Предыдущий рекорд был отмечен в 2011 году. Тогда ГРЭС выработала 600 млрд киловатт-часов.

В текущем году исторический максимум составил 700 млрд киловатт-часов. Этой энергии хватило бы для снабжения 18 областей Центральной России, включая Москву, в течение трех месяцев, Москвы и Московской области — семи месяцев; Костромской области — 19 лет и 10 месяцев.

Отметим, что с января по июнь 2018 года на Костромской ГРЭС был завершен ремонт шести энергоблоков 300 МВт. Ремонтная и инвестиционная программы выполнены в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская ГРЭС входит в АО «Интер РАО — Электрогенерация». Станция находится в 40 км от областного центра, рядом с городом Волгореченск. Она снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Ежегодный отпуск электроэнергии составляет порядка 14 млрд кВт*ч.Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», Костромская — самая мощная. Основное топливо Костромской ГРЭС — природный газ. Станция введена в эксплуатацию в 1969 году

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