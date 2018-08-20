Индекс промпроизводства Ставрополья составил 104,8% в январе-июле 2018 года

Ставрополь, , 14:55 — REGNUM Индекс промышленного производства Ставропольского края составил 104,8% за первые семь месяцев 2018 года, сообщает 20 августа пресс-служба регионального министерства промышленности и связи со ссылкой на данные Севкавстата.

«Основной рост промышленного производства обеспечили такие отрасли, как машиностроение и металлургия, отмечается рост в производстве бумаги и мебели», — прокомментировал результат министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко.

Отмечается, что в обрабатывающих производствах показатель ещё выше и достиг 107,9%. При этом объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса за семь месяцев составил 212,7 млрд рублей, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 4%. Из них в обрабатывающих производствах отгрузка составила 154,8 млрд рублей с ростом на 3,9%.

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